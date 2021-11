https://it.sputniknews.com/20211129/takis-presenta-un-vaccino-contro-covid-19-nella-variante-omicron-13966654.html

Takis presenta un vaccino contro Covid-19 nella variante Omicron

La società biotech Takis, in collaborazione con Rottapharm Biotech studiano da tempo il vaccino Covid-eVax contro il coronavirus ma non sono mai andati oltre... 29.11.2021, Sputnik Italia

Ora provano a sfruttare la variante Omicron per fare un salto in avanti e avere un vaccino aggiornato e valido per tutte le altre varianti.Quindi la società italiana sta adattando ancora una volta il candidato vaccino sperimentale per provare a restare al passo con le mutazioni.Ora l’obiettivo delle due società farmaceutiche è di terminare il prima possibile le fasi sperimentali sull’uomo, così da poter collocare il vaccino in quei paesi dove attualmente manca o è carente la disponibilità di vaccini contro il coronavirus.Però, alle società italiane mancano i fondi necessari e ora sperano che qualcosa dal Pnrr si stacchi per essere dato anche loro e permettere di continuare la ricerca sul vaccino, che altrimenti resterà soltanto un aggiornamento di laboratorio.

