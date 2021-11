https://it.sputniknews.com/20211129/svezia-magdalena-andersson-votata-ancora-premier-dal-parlamento-13963503.html

Svezia, Magdalena Andersson votata ancora premier dal Parlamento

Svezia, Magdalena Andersson votata ancora premier dal Parlamento

Il Riksdag (parlamento unicamerale svedese) ha eletto per la seconda volta Magdalena Andersson, leader del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia, come primo ministro. Per essere eletta la Andersson aveva bisogno di almeno 175 voti a favore o astenuti. 101 deputati hanno votato per la sua candidatura, 173 sono stati i contrari, 75 parlamentari si sono astenuti. La Andersson era stata eletta primo ministro la scorsa settimana, diventando la prima donna a ricoprire la carica, tuttavia poche ore dopo la nomina si era dimessa. Dopo l'elezione della Andersson, la bozza di bilancio del governo svedese non ha ottenuto la maggioranza a seguito del voto parlamentare; la maggior parte dei deputati ha sostenuto la proposta dell'opposizione. In seguito i Verdi hanno annunciato il loro ritiro dalla coalizione del governo di minoranza. In questo contesto la Andersson ha presentato una lettera di dimissioni al presidente del parlamento, poche ore dopo essere stata eletta alla guida del governo.

