Sondaggio. Gli italiani positivi sul futuro, guardano avanti

Cosa ne pensano gli italiani del futuro? Sono ottimisti o pessimisti. La situazione è in netto miglioramento rispetto ad un anno fa. Ecco i dati del sondaggio. 29.11.2021, Sputnik Italia

Dove sono rivolti gli italiani? Secondo il sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend per SkyTg24, gli italiani guardano al futuro e con ottimismo ritrovato. Il 53% è sicuro che nel 2022 inizieremo a scrollarci di dosso la pandemia, grazie alla riduzione degli effetti sanitari del coronavirus sulla popolazione sempre più vaccinata e protetta (84,46% degli italiani è vaccinato).Per quanto riguarda la situazione economica la fiducia è cresciuta rispetto al 2020. Nelle mese di ottobre dello scorso anno il 17% soltanto vedeva il miglioramento, mentre a maggio 2021 era cresciuto al 31% e attualmente l’ottimismo sulla ripresa economica è salito al 37%.La quota di italiani che vede la sua situazione economica peggiorata è al 26%, ma era il 61% ad ottobre del 2020.La domanda sul pessimismo e/o sull’ottimismo degli italiani, mostra ancora una fase di transizione e infatti il 48% tende ancora verso il pessimismo mentre il 45% verso l’ottimismo. Bisogna però guardare ai dati di gennaio del 2021, quando i pessimisti erano il 73%. Quindi la situazione, anche sotto questo punto di vista, va migliorando.Per quanto riguarda un potenziale boom economico gli italiani sono molto scettici. Nonostante l’arrivo delle centinaia di miliardi di euro dall’Unione Europea, da spendere in 7 anni circa, il 63% non prevede il boom economico. Ma c’è un 29% di italiani che invece ci crede.Per gli italiani, comunque, non c’è dubbio che il marchio Made in Italy sia una garanzia (68%) e che vi sarà una ripresa economica dovuta al Pnrr (45%).

