Sindaci italiani chiedono a gran voce la mascherina obbligatoria dal 6 dicembre al 15 gennaio

La paura dei sindaci, infatti, è che gli intasamenti delle strade dello shopping e dei negozi per fare acquisti pre-natalizi e natalizi possa causare assembramenti non voluti che pongono le persone a stretto contatto tra loro anche all’aria aperta.A chiederlo a nome di tutti i sindaci italiani è il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro.Il presidente dell’Anci ha detto di avere richiesto al governo un intervento unico a livello nazionale, “perché daremmo un segnale unico a tutto il Paese”.Al momento, invece, si agisce in ordine sparso città per città. Tuttavia i sindaci non possono agire da soli e devono sempre coinvolgere il comitato per l’ordine pubblico e quindi il Prefetto della città. Lì dove il dispositivo è in vigore, si accompagna l’obbligo della mascherina con un dispositivo di controllo rafforzato.Ecco perché la richiesta è di introdurre l’obbligo in determinate aree delle città, come le vie degli acquisti natalizi.Una recente ricerca ha messo in luce come l'uso della mascherina sarebbe in grado di evitare 160 mila morti solo in Europa.

