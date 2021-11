https://it.sputniknews.com/20211129/presidente-ceco-delinea-lunica-soluzione-percorribile-contro-covid-19-13964237.html

Presidente ceco delinea l'unica soluzione percorribile contro Covid-19

Il presidente ceco ha indicato, come unica soluzione nella lotta alla pandemia di coronavirus in atto in tutto il mondo, la vaccinazione. Secondo lui, può... 29.11.2021, Sputnik Italia

L'unica soluzione nella lotta contro il coronavirus è la vaccinazione obbligatoria, ha detto lunedì il presidente ceco Milos Zeman, citato su Twitter dal suo portavoce Jiri Ovcacek. Dopo essere risultato positivo al coronavirus, Zeman prende parte a questo incontro in videoconferenza.Zeman è stato eletto due volte come presidente della Repubblica Ceca con voto popolare: nel 2013 e nel 2018. Secondo la legislazione del paese, non può più essere eletto per un terzo mandato. Il mandato presidenziale di Zeman scade l'8 marzo 2023.

