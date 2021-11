https://it.sputniknews.com/20211129/pd-e-m5s-chiedono-la-legalizzazione-della-cannabis-ma-il-governo-si-spacca-sulle-droghe-13965606.html

Pd e M5S chiedono la legalizzazione della cannabis: ma il governo si spacca sulle droghe

Pd e M5S chiedono la legalizzazione della cannabis: ma il governo si spacca sulle droghe

La conferenza nazionale sulle dipendenze di Genova riapre il dibattito sulla legalizzazione della cannabis. La ministra Dadone: "Basta con il proibizionismo". Ma dal centrodestra promettono le barricate: "La liberalizzazione non passerà mai".

2021-11-29T16:24+0100

2021-11-29T16:24+0100

2021-11-29T16:24+0100

politica

governo

droga

referendum sulla cannabis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/617/09/6170947_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3fcd06856e7d590453f7a94020c29c93.jpg

Da una parte il Movimento 5 Stelle e il Pd, che vorrebbero dire basta al “proibizionismo sulle droghe leggere” con la modifica del testo unico del 1990, dall’altra il centrodestra che si schiera compatto contro chi preme per la “legalizzazione”.La liberalizzazione della cannabis spacca ancora la maggioranza di governo. Il tema è tornato alla ribalta con la conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal ministero per le Politiche Giovanili andata in scena lo scorso fine settimana a Genova.Anche un altro ministro, il Dem Andrea Orlando, come si legge su Repubblica, ha chiesto di guardare all’esempio che arriva da Berlino. “Inevitabile – dice - che una qualche riflessione la si faccia anche nel nostro Paese".A decidere su questo tema, però, dovrà essere il Parlamento, e le forze di centrodestra promettono di nuovo battaglia. Lo scorso settembre, come ricorda l’agenzia Agi, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano votato contro l’adozione del testo base sulla cannabis, mentre i parlamentari di Italia Viva si erano astenuti.La ministra Mariastella Gelmini (Forza Italia) e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, di Noi con l’Italia, oggi ribadiscono che la liberalizzazione delle droghe leggere non è all’ordine del giorno.Orlando, replica Matteo Salvini, "si occupi di lavoratori, precari e cassaintegrati, lasci che di lotta alla droga si occupino famiglie, esperti e comunità", mentre Giorgia Meloni parla di “messaggio devastante”. "Questa Conferenza dovrebbe affrontare le problematiche connesse alla diffusione di sostanze stupefacenti e il tema dei percorsi di recupero per dare nuovo impulso alla tutela delle persone fragili e con dipendenze, non certo creare le condizioni per aumentare i dipendenti dalle droghe", ha protestato anche il sottosegretario alla Salute, come riferisce lo stesso quotidiano.Schierati per il sì alla proposta della ministra Dadone ci sono il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e quello di Più Europa, il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Infine, da Riccardo Magi, deputato di +Europa che ha promosso il referendum sulla cannabis legale, arriva l’appello ai ministri che si sono espressi in favore della legalizzazione per assumersi “l'impegno di non intervenire a favore e a sostegno della inammissibilità del quesito referendario”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, governo, droga, referendum sulla cannabis