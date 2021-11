https://it.sputniknews.com/20211129/papa-francesco-uso-dei-migranti-come-moneta-di-scambio-e-deplorevole-13966457.html

Papa Francesco, uso dei migranti come moneta di scambio è ‘deplorevole’

Papa Francesco, uso dei migranti come moneta di scambio è ‘deplorevole’

Le parole pronunciate da papa Francesco in un messaggio letto dal Segretario di Stato Parolin in occasione dei 70 anni di servizio ai migranti... 29.11.2021

Francesco ha sottolineato che quando si parla di migranti in realtà si tratta “piuttosto di tutti noi, del passato, del presente e del futuro delle nostre società. Non dobbiamo lasciarci sorprendere dal numero dei migranti, bensì incontrarci con tutti loro come persone, vedendo i loro volti e ascoltando le loro storie, cercando di rispondere il meglio possibile alle loro particolari situazioni personali e familiari”.Secondo il Pontefice “purtroppo questo duplice standard deriva dal prevalere degli interessi economici sui bisogni e sulla dignità della persona umana. Tale tendenza è apparsa particolarmente evidente durante le “chiusure” del Covid-19, quando molti dei lavoratori “essenziali” erano migranti, ma non sono stati concessi loro i benefici dei programmi di aiuto economico per il Covid-19 e neanche l’accesso all’assistenza sanitaria di base e alle vaccinazioni”.Sfruttare la disperazioneAncora papa Francesco si è domandato come sia possibile “sfruttare la sofferenza e la disperazione per avanzare o difendere agende politiche? Come possono prevalere le considerazioni politiche quando a essere in gioco è la dignità della persona umana? La mancanza basilare di rispetto umano alle frontiere nazionali ci sminuisce tutti nella nostra umanità”.

