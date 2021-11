https://it.sputniknews.com/20211129/omicron-pregliasco-siamo-ancora-in-mezzo-al-guado-aumenteranno-i-contagi-13967510.html

Omicron, Pregliasco: "Siamo ancora in mezzo al guado, aumenteranno i contagi"

Il virologo milanese parla a Sputnik Italia della nuova variante che arriva dal Sud Africa: "Più contagiosa rispetto alla Delta, i casi sono destinati ad aumentare ancora".

2021-11-29T19:41+0100

Dal Sudafrica si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta Europa. Più contagiosa della Delta, ancora non è chiaro se la variante Omicron sia più letale e soprattutto capace di sfuggire agli anticorpi prodotti dai vaccini attualmente in commercio. Sputnik Italia ha cercato di fare il punto con Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Regione Lombardia e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano.— Professor Pregliasco, la nuova variante Omicron deve spaventarci, e fino a che punto?— A mio avviso deve preoccuparci, ma con il trattino, "pre-occuparci", e cioè: dobbiamo attivarci per studiarla, individuarla, aumentare il tracciamento e la capacità di sequenziare i casi. Abbiamo poche informazioni, ci vorranno una o due settimane per averne di più precise. Questo, nell’incertezza complessiva è l’elemento più certo. I casi individuati, come quello italiano, sono casi lievi, anche se c’è da dire che sono stati riscontrati, per ora, in persone giovani e vaccinate. Questo fa propendere verso l’ipotesi di una minore patogenicità.— I vaccinati sono al sicuro?— Il fatto che questa nuova variante schivi il vaccino è tutto da dimostrare. Finora sono state fatte proiezioni al computer per esaminare le mutazioni, che sono una mescolanza di modifiche già conosciute delle altre varianti, e il loro posizionamento. Questo non depone sicuramente a nostro favore. Ci vorranno comunque una o due settimane per effettuare gli studi in laboratorio e capirne un po' di più. Il resto si vedrà. Le aziende hanno detto che in cento giorni sono capaci di attualizzare il vaccino, e quindi si tratterà eventualmente di dosi di richiamo successive.— È d’accordo sul fatto che si stia facendo eccessivo allarmismo?— Le varianti sono un fatto naturale, non ci stupisce il fatto che ne emergano di nuove. L'arrivo di Omicron, però, ci fa capire che siamo ancora in mezzo al guado.— Pensa che la diffusione di questa variante potrebbe portare a nuove chiusure nelle prossime settimane?— Il problema, in realtà, è già la Delta. Temo che diverse regioni siano destinate ad andare verso il giallo nelle prossime settimane, a prescindere dall’Omicron. — Il super green pass servirà ad aumentare il numero delle prime dosi?— Sicuramente è un’opzione di buon senso da parte delle istituzioni, perché verificata l’efficacia del vaccino è nell’interesse dei governi adottare procedure di verifica del certificato vaccinale. Che poi di fatto diventa un obbligo per certi versi.— Perché non introdurlo per legge, allora?— Perché di fatto l’obbligo, anche se dichiarato in senso lato, non è che può andare oltre una multa. Non si possono prendere le persone, legarle e vaccinarle. Quindi, meglio rompergli le scatole chiedendo di dimostrare di esserlo. — Dal 23 dicembre partiranno le vaccinazioni anti-Covid per i bimbi. Pensa che sia giusto allargare la campagna vaccinale anche ai più piccoli?— Io ritengo che i dati - ormai ci sono già due milioni e mezzo di vaccinati negli Stati Uniti - stanno confermando ciò che si poteva già constatare, e cioè che il profilo di rischio è lo stesso degli adulti. C’è qualche miocardite, una su diecimila, ma si tratta di complicanze che si auto-risolvono. E poi anche per i bambini il Covid non è una passeggiata, con la variante Delta che li colpisce di più: l’1 per cento sviluppa la malattia in forma grave, uno su mille manifesta miocarditi o la sindrome multi sistemica infiammatoria (Mis-C), 240 sono finiti in terapia intensiva, 34 sono morti. Vaccinarsi è utile anche per loro.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

