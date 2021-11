https://it.sputniknews.com/20211129/nyt-israele-era-dietro-lattacco-informatico-ai-distributori-di-benzina-in-iran-ad-ottobre-13949905.html

NYT: Israele era dietro l'attacco informatico ai distributori di benzina in Iran ad ottobre

Iran e l'asse USA-Israele si accusano a vicenda di attacchi informatici in maniera sistematica a partire dal 2010, da quando il programma nucleare di Teheran... 29.11.2021, Sputnik Italia

Il giornale The New York Times (NYT) ha riferito, citando due ufficiali nella Difesa americana, che sarebbe stato Israele a condurre l'attacco informatico contro il sistema nazionale di distribuzione del carburante dell'Iran ad ottobre.Le fonti hanno ricordato che l'attacco è stato seguito dall'attacco ad un sito di incontri LGBTQ israeliano che Tel Aviv ha attribuito a Teheran.In precedenza, un generale iraniano del Corpo delle guardie della rivoluzione aveva suggerito che Washington e Tel Aviv avrebbero potuto essere dietro l'attacco informatico del 26 ottobre che ha interrotto la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio in tutta la Repubblica islamica.Secondo il generale Gholamreza Jalali, l'attacco "dal punto di vista tecnico" assomigliava a due precedenti incidenti i cui autori "erano senza dubbio nostri nemici, vale a dire gli Stati Uniti e il regime sionista".Il presidente iraniano Ebrahim Raisi aveva dichiarato che gli autori dell'attacco del 26 ottobre volevano scatenare la rabbia del popolo iraniano contro il governo.

