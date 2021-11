https://it.sputniknews.com/20211129/nucleare-salvini-investire-su-quello-green-e-bloccare-aumento-delle-bollette-con-i-soldi-del-rdc-13967966.html

Nucleare, Salvini: "Investire su quello green e bloccare aumento delle bollette con i soldi del Rdc"

Il leader della Lega chiederà a Draghi di introdurre in Italia l'utilizzo del nucleare di ultima generazione e di bloccare l'aumento delle bollette con le risorse destinate al reddito di cittadinanza.

“Non possiamo dipendere dal carbone, dalla Cina o solo dal petrolio per scaldare le nostre case e far funzionare le nostre aziende: l’emergenza in questo momento per tutti gli italiani a prescindere dal colore politico è pagare di meno luce e gas”. Matteo Salvini, parlando con i giornalisti alla Camera rilancia così il dibattito sul nucleare green.Il nucleare oggi è “sicuro, a impatto ambientale zero e ben lontano da quello di Chernobyl”, spiega Salvini. “Siamo circondati: – incalza il leader leghista – solo in Francia ci sono 56 centrali attive, nel mondo più di 400”. Ma le sue proposte fanno già discutere.Il “nucleare green”, secondo l’esponente verde, “non esiste” e porterebbe soltanto l’Italia ad indebitarsi perché costosissimo. “Il costo dell'energia – osserva, citato dall’Ansa - sarebbe raddoppiato con la ricetta Salvini".Bonelli arriva a definire la presenza della Lega nel governo “un problema serio per l'Italia”. A scagliarsi contro il leader leghista è anche il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni, del M5S, intervenuto sulla proposta di usare i fondi destinati al reddito di cittadinanza per bloccare gli aumenti delle bollette. "Una porcheria", dice senza mezzi termini. “Non è una proposta di politica economica, ma un modo per alimentare la guerra tra poveri e far azzannare le persone tra loro”, attacca l’esponente del Movimento che invita Salvini a “proporre strumenti seri per combattere l'evasione fiscale e recuperare in questo modo risorse necessarie per il Paese".

