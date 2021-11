https://it.sputniknews.com/20211129/migrante-trovato-vivo-nel-carrello-di-atterraggio-di-un-aereo-negli-stati-uniti-13960290.html

Migrante trovato vivo nel carrello di atterraggio di un aereo negli Stati Uniti

Migrante trovato vivo nel carrello di atterraggio di un aereo negli Stati Uniti

Un clandestino, che si era nascosto nel carrello di un aereo, è sopravvissuto a un volo di quasi tre ore da Città del Guatemala a Miami prima di essere... 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T14:00+0100

2021-11-29T14:00+0100

2021-11-29T14:00+0100

usa

aereo

migranti

emigrazione

guatemala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12853561_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d07165734c08fa4eca1cfc5def321dd8.jpg

L'uomo di 26 anni, la cui nazionalità non è stata rivelata, è stato fermato sabato mattina dalle guardie di frontiera e portato in ospedale per una valutazione medica, ha detto il servizio doganale e di protezione degli Stati Uniti.Un video che circola su Internet e diffuso dai media americani mostra un uomo, vestito con una semplice giacca leggera, disorientato, che siede sull'asfalto.Le temperature scendono a partire da una certa altitudine e i clandestini che si nascondono nel carrello di atterraggio dell'aereo rischiano di morire per ipotermia, mancanza di ossigeno o di cadere dall'aereo, sottolinea l'agenzia aeronautica statunitense FAA, che ha pubblicato uno studio sull'argomento.

usa

guatemala

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, aereo, migranti, emigrazione, guatemala