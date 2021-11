https://it.sputniknews.com/20211129/merriam-webster-dichiara-vaccino-parola-dellanno-2021-13960154.html

Merriam-Webster dichiara 'vaccino' parola dell'anno 2021

Merriam-Webster ha riferito lunedì di aver scelto "vaccino" come parola dell'anno, una parola che va oltre il suo significato medico per incapsulare i... 29.11.2021, Sputnik Italia

La parola principale di quest'anno, secondo la società del dizionario statunitense, segue la selezione della parola "pandemia" del 2020.La parola "vaccino" è stata cercata il 601% in più rispetto al 2020. Ma l'interesse per la parola è cresciuta dall'inizio dell'epidemia da Covid-19. Le ricerche sono balzate del 535% in agosto, quando gli Stati Uniti stavano discutendo le approvazioni dei vaccini e i tassi di vaccinazione, e sono rimaste stabili per tutto il tardo autunno.Merriam-Webster ha anche aggiornato la definizione della parola per darle una descrizione più sfumata che ora riflette l'uso dell'RNA messaggero nella produzione di vaccini.L'Oxford English Dictionary ha detto in ottobre che ha scelto "vax" come parola dell'anno. La parola vaccino e le sue varianti derivano dalla parola latina mucca, "vacca", perché il vaccino contro vaiolo delle mucche era usato per immunizzare le persone contro il vaiolo.

