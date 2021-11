https://it.sputniknews.com/20211129/macron-fatto-terza-dose-booster-contro-covid-e-vaccino-antinfluenzale-13967311.html

Macron: fatto terza dose booster contro Covid e vaccino antinfluenzale

Al presidente francese Emmanuel Macron è stata somministrata la dose di richiamo del vaccino contro il coronavirus. 29.11.2021, Sputnik Italia

francia

vaccino

emmanuel macron

coronavirus nel mondo

"La rivaccinazione e il vaccino antinfluenzale sono stati fatti", ha twittato il capo di Stato francese.Allo stesso tempo il presidente francese non ha specificato il nome del siero anti-Covid utilizzato nella sua rivaccinazione. Macron si era vaccinato contro il Covid-19 il 31 maggio, in quell'occasione non era stato reso noto il nome del vaccino utilizzato.Il presidente francese aveva ricevuto una singola dose, in quanto nel dicembre 2020 aveva contratto la malattia. In precedenza il ministero della Salute ha annunciato che i pass sanitari in Francia (green pass) non saranno validi dal prossimo 15 gennaio senza la dose di richiamo somministrata sette mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale. Il 24 novembre il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha dichiarato che la quinta ondata dell'epidemia di Covid-19 sta raggiungendo impetuosamente il Paese, la situazione epidemiologica peggiora e l'incidenza è in aumento.

francia

2021

Notiziario

it_IT

