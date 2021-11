https://it.sputniknews.com/20211129/locatelli-preoccupazioni-su-variante-omicron-eccessive-vaccini-proteggono-13958235.html

Locatelli, preoccupazioni su variante Omicron eccessive: vaccini proteggono

Locatelli, preoccupazioni su variante Omicron eccessive: vaccini proteggono

Preoccuparsi o non preoccuparsi della variante omicron del coronavirus, che giunge dal Sudafrica? Le parole di Locatelli non lasciano spazio a dubbi. 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T12:33+0100

2021-11-29T12:33+0100

2021-11-29T12:33+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167815_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_a09f08e75d145d9295bdb170cafbdb1b.jpg

C’è una eccessiva preoccupazione sulla variante Omicron del coronavirus, dice il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, che però avverte come anche contro questa variante è necessario proteggersi con la terza dose, quella di richiamo, così si è espresso intervistato da Sky Tg24.Il professore Locatelli afferma che la variante omicron è diventata “velocemente largamente preponderante in Sudafrica”, e questo porta a ipotizzare che probabilmente è una variante più contagiosa, e per questo motivo va tenuta sotto osservazione, ma non bisogna “drammatizzare” e proseguire con il monitoraggio come si sta facendo.In arrivo il vaccino per 5–11 anniLocatelli, poi, preannuncia che con molta probabilità in Italia si aprirà la campagna vaccinale dei bambini 5–11 anni a partire dal prossimo 23 dicembre.Tutto è subordinato al sì dell’Aifa che giungerà entro questa settimana, ma il 23 dicembre è indicata come data perché:Questo significa che i bambini 5–11 anni avranno un vaccino proprio e dedicato per quanto riguarda il dosaggio.Le vaccinazioni ai bambini potrebbero avvenire all’interno degli hub vaccinali esistenti, ma predisponendo delle aree apposite a loro riservate.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia