https://it.sputniknews.com/20211129/lincognita-controlli-sul-super-green-pass-lamorgese-carenza-dorganico-ma-faremo-il-massimo-13957634.html

L'incognita controlli sul super green pass, Lamorgese: "Carenza d'organico, ma faremo il massimo"

L'incognita controlli sul super green pass, Lamorgese: "Carenza d'organico, ma faremo il massimo"

La ministra dell'Interno mette le mani avanti a proposito dei controlli sulla nuova versione del certificato verde anti-Covid: "Oggi gli agenti hanno tanti impegni e se fossimo di più sarebbe meglio”.

2021-11-29T12:52+0100

2021-11-29T12:52+0100

2021-11-29T13:01+0100

coronavirus

controlli

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/929/25/9292528_0:240:2789:1809_1920x0_80_0_0_7295ad7838b8788e6f2aa1018afabf93.jpg

“Le forze di sicurezza verranno mobilitate in maniera totale e piena”, aveva detto il premier Mario Draghi, mercoledì scorso durante la conferenza stampa di presentazione del decreto che ha introdotto il super green pass, a proposito dei controlli del lasciapassare anti-Covid nelle attività interessate dalla stretta.I comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza dovranno mettere a punto un piano di controllo e predisporre una relazione settimanale per il Viminale, aveva anticipato il ministro Roberto Speranza.Ma ieri, ospite alla festa del Foglio a Firenze, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, già mette le mani avanti. “Faremo il massimo”, ha detto intervenendo sull’argomento. Ma ha chiarito che le forze dell’ordine devono fare i conti con “carenze d’organico” che rischiano di complicare le operazioni.La ministra ha annunciato che si procederà con controlli a campione e con la sensibilizzazione degli esercenti. Saranno loro, infatti, a dover controllare i certificati. Il “piano di controlli” per ristoranti, bar, cinema, teatri, autobus e metropolitane, ma anche palestre e piscine, sarà discusso lunedì con i prefetti."Da gennaio ad oggi abbiamo controllato 28 milioni di persone, circa 3,6 milioni di luoghi pubblici come i ristoranti. – ricorda la ministra - È stato fatto tanto e andrà fatto ancor di più, con forze che abbiamo e anche con il ricorso alla polizia locale. Ce la metteremo tutta". Anche i gestori dei locali, però, sottolineano ancora dal Viminale, dovrebbero collaborare di più.

https://it.sputniknews.com/20211125/super-green-pass-ecco-che-cose-e-come-funziona-13912506.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus, controlli, green pass