Latina: si scaglia sui genitori con una motosega. Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio

2021-11-29T09:52+0100

La vicenda ha dell'inverosimile. Siamo a Sonnino, comune della provincia di Latina. Un giovane di 28 anni è rientrato visibilmente alterato a causa dell'alcool a tarda notte. Lì si è messo a discutere con i genitori, e al culmine della lite, ha tentato di ucciderli utlizzando una motosega.I carabinieri, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a fermare il giovane proprio mentre stava per mettere in atto il suo piano criminale.Il folle gesto del giovane non ha avuto per fortuna conseguenze nei confronti dei genitori. Il giovane, arrestato in flagranza di reato, è stato condotto alle camere di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima. Dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio, di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

