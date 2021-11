https://it.sputniknews.com/20211129/la-socialista-castro-guida-la-corsa-presidenziale-dellhonduras-13955794.html

La socialista Castro guida la corsa presidenziale dell'Honduras

La socialista Castro guida la corsa presidenziale dell'Honduras

La politica di sinistra honduregna Castro, moglie di Mauel Zelaya, Presidente dal 2006 al 2009, candidata alla presidenza del Paese per il Partito della... 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T12:15+0100

2021-11-29T12:15+0100

2021-11-29T12:15+0100

mondo

honduras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/549/61/5496146_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_99d971a7c3460e4de64df8425d1fa495.jpg

Xiomara Castro è seguita dal candidato del Partito Nazionale al potere, Nasry Asfura, che ha il 33,95% dei voti conteggiati. Il candidato del Partito Liberale Yani Rosenthal è terzo con il 9,22%.Manuel Zelaya, il marito della Castro, venne deposto con un colpo di Stato il 21 settembre 2009.Questa è la sua seconda candidatura per l'ufficio presidenziale, dopo quella del 2013, che perse contro l'attuale presidente Juan Orlando Hernandez.Su Twitter la Castro ha dato appuntamento ai suoi elettori per una conferenza stampa non appena la sua elezione verrà confermata a fine scrutinio.L'affluenza alle elezioni è stata del 68,29%, con oltre 1.500.000 di voti contati.

honduras

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, honduras