Inghilterra: 60 persone bloccate nel pub più alto del Paese a causa della tempesta Arwen - Foto

Inghilterra: 60 persone bloccate nel pub più alto del Paese a causa della tempesta Arwen - Foto

Lo riporta il quotidiano inglese Independent. Per le forti nevicate 60 persone sono rimaste bloccate all'interno del Parco nazionale degli Yorkshire Dales... 29.11.2021, Sputnik Italia

Circa 60 persone sono rimaste bloccate nel pub più alto della Gran Bretagna a causa della tempesta Arwen.I visitatori del pub più alto della Gran Bretagna, il Tan Hill Inn, non sono stati in grado di andarsene per il terzo giorno di fila, a causa delle abbondanti nevicate portate dalla tempesta Arwen, scrive il quotidiano Independent.Secondo il quotidiano, lo scorso venerdì 26 novembre, circa una sessantina di persone sono rimaste bloccate in un pub nel Parco nazionale degli Yorkshire Dales nelle Pennine Mountains nel nord dell'Inghilterra. Alcuni degli ospiti hanno poi dichiarato di non voler affatto andarsene.Il giornale riporta che per tutto questo tempo gli ospiti sono stati intrattenuti dal gruppo musicale Noasis, bloccato nel pub con i turisti. Il locale si trova ad un'altitudine di 528 metri sul livello del mare.Il Parco nazionale degli Yorkshire Dales è un parco situato nella catena dei Monti Pennini.Si estende per 2178 chilometri quadrati, fra il North Yorkshire, la Cumbria e il Lancashire, occupando anche la maggior parte delle Yorkshire Dales, zona collinare dei Monti Pennini situata nel nord dell'Inghilterra. Il parco si trova a 80 km a nord-est di Manchester, poco distante dalle città di Otley, Leeds, Bradford, e a sud-ovest dalla città di Darlington.Attira ogni anno ben 8 milioni di turisti circa; offre svariati ed innumerevoli sentieri escursionistici che mostrano agli avventori scorci sulla campagna da togliere il fiato, e una tappa d'obbligo: il castello di Bolton, splendido maniero del XIV secolo.Chissà se questi sfortunati, o fortunati, turisti hanno fatto in tempo a vedere il castello.

