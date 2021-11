https://it.sputniknews.com/20211129/in-cina-scoperto-il-piu-antico-infuso-di-te-del-mondo-13961174.html

In Cina scoperto il più antico infuso di tè del mondo

Gli archeologi cinesi hanno scoperto l'infuso di tè più antico del mondo, con un età stimata di oltre 2mila anni. 29.11.2021, Sputnik Italia

Il ritrovamento è stato effettuato nella provincia di Shandong durante gli scavi di un luogo di sepoltura della dinastia Zhou (XI-III secolo a.C.). Dopo aver analizzato la composizione della foglia, gli scienziati hanno concluso che questo tè è stato preparato tra il 453 e il 410 a.C.In precedenza il titolo di più antica foglia di tè lavorata apparteneva ad un infuso di tè trovato nella tomba dell'imperatore Han Jingdi, morto all'inizio della primavera del 141 a.C.Il ritrovamento ha confermato che il tè era già coltivato in tutta la Cina prima della nascita di Gesù. È vero, molti credono che durante la dinastia Zhou il tè non fosse ancora una bevanda, ma una medicina per l'indigestione. Il tè come bevanda risale molto probabilmente alla dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.). La cultura del tè prese finalmente forma durante la dinastia Tang (VII-X secolo). Fu allora che fu scritto il famoso "Canone del tè" (Cha Jing, 茶 经), la prima monografia sul tè. Allo stesso tempo il tè ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo. Prima arrivò in Giappone e Corea grazie ai monaci. In Europa hanno conosciuto il tè più tardi, nel XVI secolo. Gli scienziati hanno a lungo discusso su dove sia il luogo di nascita del tè. Una scoperta fatta nel 1980 pose fine a questa domanda. I semi fossili più antichi del mondo di questa pianta sono stati scoperti nella contea di Qinglong, nella provincia del Guizhou. La loro età supera il milione di anni. Ciò ha permesso ai botanici di giungere alla conclusione che queste regioni sono la culla del tè. Nel 2019 l'Accademia delle Scienze Agrarie della Repubblica Popolare Cinese ha ufficialmente stabilito: "la patria del tè è la Cina, l'origine del tè è la provincia di Guizhou".

