In Austria avvocato denuncia cancelliere e capo di Stato per violazione del lockdown

L'avvocato Stefan Danziger ha presentato una denuncia contro il presidente Alexander Van der Bellen e il cancelliere Alexander Schellenberg ed altri politici... 29.11.2021, Sputnik Italia

Il cancelliere austriaco Alexander Schellenberg aveva precedentemente annunciato l'introduzione del lockdown dal 22 novembre a seguito della situazione epidemiologica con il coronavirus. Per i vaccinati ed i guariti terminerà automaticamente entro e non oltre il 13 dicembre. Durante il lockdown, non si può uscire di casa senza un motivo valido. Danziger ha sostenuto in una dichiarazione che l'evento è stato accompagnato da un concerto e sono state consumate bevande alcoliche e non sono state prese le misure per ridurre i rischi di diffusione del Covid. I politici non hanno mantenuto il distanziamento sociale e non hanno indossato le mascherine. Come scrive il quotidiano, in un comunicato l'avvocato ha osservato che organizzare una serata di beneficenza non era necessario "per lo svolgimento delle funzioni". Secondo il giornale, per la violazione delle misure anti-contagio si rischia una sanzione amministrativa di 1.400 euro.

