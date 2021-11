https://it.sputniknews.com/20211129/germania-ribadisce-no-alla-politica-di-sanzioni-su-gasdotto-nord-stream-2-13962197.html

Germania ribadisce no alla politica di sanzioni su gasdotto Nord Stream 2

Germania ribadisce no alla politica di sanzioni su gasdotto Nord Stream 2

Il Nord Stream 2, appena completato, è in attesa di autorizzazione da parte del regolatore tedesco prima che la Russia possa iniziare ad esportare gas... 29.11.2021, Sputnik Italia

Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Christopher Burger ha affermato che Berlino ha un dialogo "regolare e costruttivo" con gli Stati Uniti sull'attuazione dell'accordo sul gasdotto Nord Stream 2 e ribadisce la ferma condanna alle sanzioni contro gli alleati. "Siamo in stretto contatto con l'amministrazione statunitense sull'attuazione della dichiarazione congiunta e siamo in contatto regolare e costruttivo a vari livelli", ha aggiunto. Il portavoce ha sottolineato che Berlino "respinge fondamentalmente l'uso di sanzioni contro gli alleati, quindi in questo caso (appello di Berlino agli Usa contro le sanzioni - ndr) non dovrebbe esserci nulla di sorprendente".La dichiarazione arriva quando il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, ha affermato che il Cremlino ritiene che sia molto importante che gli Stati Uniti si astengano dal fare pressioni su chiunque durante la certificazione del progetto Nord Stream 2. Nord Stream 2Nord Stream 2 è un gasdotto che scorre sotto il Mar Baltico e collega la Russia alla Germania. La costruzione del gasdotto è iniziata nel 2018 ed è stata completata nel settembre del 2021, dopo che gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni nel maggio 2021.Il progetto è stato preceduto dal gasdotto Nord Stream originale, iniziato nel 2011 e completato nel 2012. Si stima che l'introduzione di un secondo gasdotto Nord Stream raddoppierà la capacità di esportazione del gas, portandola a 3,9 trilioni di piedi cubi.Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni relative alla costruzione del Nord Stream 2 per migliorare le loro relazioni con la Germania. La Germania, al di fuori della Russia, era la nazione più ansiosa di completare il progetto.L'espansione dei gasdotti Nord Stream fornirà alla Germania e all'Europa occidentale gas naturale a basso costo. Il trasporto di gas naturale attraverso gasdotti terrestri è più costoso, perché i paesi dell'Europa orientale applicano tariffe per il suo passaggio.

russia, usa, germania, energia, sanzioni, gas russo, nord stream 2