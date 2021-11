https://it.sputniknews.com/20211129/gazprom-commenta-i-prezzi-del-gas-in-europa-13968188.html

Gazprom commenta i prezzi del gas in Europa

Gazprom commenta i prezzi del gas in Europa

Secondo il top manager di Gazprom Alexander Ivannikov, un prezzo del gas sopra i 1.000 dollari per mille metri cubi non è stabile. 29.11.2021, Sputnik Italia

I prezzi del gas in Europa a mille dollari per mille metri cubi non possono essere definiti stabili, ma finora non ci sono segnali che lasciano presagire un'inversione di tendenza, ha affermato Alexander Ivannikov, direttore del dipartimento finanziario di Gazprom. Tuttavia, data la pienezza degli impianti di stoccaggio sotterraneo e la stagione del riscaldamento in Europa e in Asia, è improbabile che i "contratti forward sul gas" diminuiscano nei prossimi mesi, ha aggiunto. Ivannikov ha sottolineato allo stesso tempo che Gazprom adempie a tutti gli obblighi nei confronti delle sue controparti. I prezzi del gas in Europa sono aumentati dall'inizio dell'anno e sono aumentati notevolmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. All'inizio di agosto, il prezzo stimato dei futures più vicini sull'indice TTF era di circa 515 $ per mille metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata. Il massimo storico, 1.937 dollari per mille metri cubi, è stato raggiunto il 6 ottobre.Secondo Vladimir Putin, la carenza di gas nel mercato europeo è stata il risultato della politica economica della Commissione Europea.

