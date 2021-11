https://it.sputniknews.com/20211129/eitan-deve-tornare-in-italia-ricorso-del-nonno-peleg-respinto-anche-dalla-corte-suprema-13964672.html

Eitan deve tornare in Italia, ricorso del nonno Peleg respinto anche dalla Corte Suprema

La Corte Suprema d'Israele pone fine a questo capitolo della travagliata storia di un bambino rimasto orfano all'età di 5 anni per una tragedia evitabile. 29.11.2021, Sputnik Italia

Eitan si prepara a fare rientro in Italia, dopo le ultime procedure burocratiche è il tempo di fare le valigie e si torna a casa. La Corte Suprema israeliana ha respinto il ricorso del nonno materno Shmuel Peleg confermando le decisioni di primo e secondo grado, secondo cui il luogo in cui il bambino è cresciuto è l’Italia.Il bambino, infatti, non ha mai iniziato la prima elementare come avrebbe dovuto poiché il nonno materno lo ha sottratto alla custodia della zia paterna a cui era stato affidato dal giudice del tribunale dei minori.Peleg in Italia è indagato per sottrazione di minore e su di lui pende un mandato di cattura internazionale. La persona che era alla guida dell’auto che ha portato il bambino e il nonno in Svizzera è stato arrestato a Cipro e si attende ora la decisione del giudice sulla sua estradizione in Italia.

