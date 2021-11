https://it.sputniknews.com/20211129/direttore-generale-oms-sicuro-fine-pandemia-covid-dipende-da-vaccinazione-popolazione-mondiale-13960734.html

Per direttore generale Oms fine pandemia Covid dipende da successo campagna vaccinazione nel mondo

Per direttore generale Oms fine pandemia Covid dipende da successo campagna vaccinazione nel mondo

I lockdown sono una misura di emergenza, la fine della pandemia dipende dalle vaccinazioni e da ulteriori misure di protezione, ha affermato il direttore... 29.11.2021, Sputnik Italia

Per direttore generale Oms fine pandemia Covid dipende da successo campagna vaccinazione nel mondo

"Non vogliamo ricorrere ai lockdown. E' l'ultima risorsa in caso di emergenza. È necessario un pacchetto completo di misure per trovare un equilibrio tra libertà, accesso ai mezzi di sussistenza e promozione della sicurezza e della salute delle popolazioni più vulnerabili. Porre fine a questa pandemia non dipende solo dai vaccini. Dipende dall'uso dei vaccini e di altri strumenti", ha affermato in apertura della sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità. Il direttore generale dell'Oms ha invitato tutti i Paesi a vaccinare il 40% della popolazione entro la fine dell'anno e il 70% entro la metà del prossimo anno. "103 Paesi non hanno ancora raggiunto il 40% di vaccinazione. E metà di loro non raggiungerà quell'obiettivo entro la fine dell'anno perché non hanno accesso ai vaccini e la maggior parte di loro si trova in Africa. Alcuni Paesi hanno iniziato a fornire una terza dose di vaccini a popolazioni sane, mentre un operatore sanitario su quattro in Africa non è stato ancora vaccinato. Questo è inaccettabile. Abbiamo prove crescenti che la risposta immunitaria e la forza dei vaccini stanno diminuendo, quindi sarà necessaria una terza dose. Ma la nostra posizione rimane la stessa: gli operatori sanitari e le persone dei gruppi a rischio devono essere vaccinati prima che la popolazione sana riceva la terza dose", ha aggiunto.

