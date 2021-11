https://it.sputniknews.com/20211129/covid-19-variante-omicron-per-le-zebre-di-parma-odissea-finita-rientrate-a-casa-13957962.html

Covid-19, variante Omicron: per le Zebre di Parma odissea finita: rientrate a casa

Covid-19, variante Omicron: per le Zebre di Parma odissea finita: rientrate a casa

L'intera squadra è stata sottoposta ai tamponi. Se negativa verrà messa in isolamento fiduciario per 10 giorni. 29.11.2021, Sputnik Italia

La squadra di rugby delle zebre di Parma, che si trovava a Città del Capo per il torneo United Rugby Championship, è rientrata questa mattina intorno alle 7 al Guglielmo Marconi di Bologna, dopo aver fatto scalo a Dublino.All'aeroporto i giocatori sono stati sottoposti a tamponi come da protocollo.Se dovessero risultare negativi, verranno posti in isolamento fiduciario, per 10 giorni.Le zebre si erano trovate bloccate a Città del Capo a causa dell'imperversare della nuova variante Omicron del Covid-19.Il club, che vede le sue origini nel 1973, una prima volta come club ad inviti, hanno visto crescere negli anni la propria partecipazione ai campionati italiani ed europei, con la loro costante presenza nei tornei internazionali di maggior prestigio, come il GuinessPro12 e Pro14.Nel giugno del 2021 il Guinness Pro14 ha annunciato la nuova formula e il nuovo nome: a partire dalla stagione 2021/22, il campionato celtico ha ceduto il posto al neonato United Rugby Championship (abbreviato “URC”), prestigioso torneo internazionale cui partecipano le migliori 16 formazioni di Italia, Galles, Scozia, Irlanda e Sudafrica. L’URC eredita la tradizione dei precedenti campionati che vedono le Zebre partecipare dal 2012.Ora la temuta variante Omicron ha bloccato, si spera temporaneamente, il torneo.Il presidente della squadra Michele Dalai ha riferito in un post su Facebook:Insieme alle Zebre, erano rimaste bloccate in albergo a Città del Capo altre tre squadre: i gallesi di Cardiff e Scarlets, e gli irlandesi del Munster.La variante Omicron sta facendo preoccupare il mondo interno in questi giorni, con focus puntato sull'Europa, dove si sono già avuti i primi casi certi nei Paesi Bassi, in Italia, con il primo caso, e con attualmente 8 casi sospetti in Francia.

