Covid-19, il Friuli Venezia Giulia è zona gialla, arrabbiato sindaco di Trieste con no-vax

Covid-19, il Friuli Venezia Giulia è zona gialla, arrabbiato sindaco di Trieste con no-vax

Il Friuli Venezia Giulia da oggi è ufficialmente in zona gialla e il sindaco di Trieste Dipiazza è molto arrabbiato con i no-vax, a loro si rivolge e chiede... 29.11.2021

2021-11-29

2021-11-29T08:24+0100

2021-11-29T08:24+0100

Lo sfogo del sindaco di Trieste è relativo alle manifestazioni dei mesi scorsi dei no-vax che invasero per giorni la cittadina friulana, ma se la prende anche con quel gruppo di portuali che quella sorta di movimento di piazza l’ha fomentato.Dal 29 novembre in tutta la regione le misure di contenimento del coronavirus vengono così rafforzate. I friulani dovranno d’ora in poi indossare obbligatoriamente la mascherina anche all’aperto, ai tavoli si potranno sedere al massimo quattro persone non conviventi. Tuttavia, se si è tutti vaccinati o guariti dalla Covid-19, questa limitazione decade e si può restare seduti al tavolo anche in più persone.Nessuna limitazione per i vaccinati e per i guariti, per entrare in cinema, musei, per assistere a spettacoli e partecipare a cerimonie. Per gli altri il tampone diventa quasi quotidiano.In zona gialla la capienza di cinema e stadi resta invariata: 100% cinema e teatri; 75% gli stadi; 50% impianti sportivi al chiuso; 75% discoteche all’aperto e 50% quelle al chiuso.

