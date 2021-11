https://it.sputniknews.com/20211129/continua-il-maltempo-sullitalia-con-nuovi-nubifragi-e-neve-13956266.html

Continua il maltempo sull’Italia con nuovi nubifragi e neve

Continua il maltempo sull’Italia con nuovi nubifragi e neve

Non accenna a diminuire il maltempo sull’Italia, anzi, anche questa settimana previsti ulteriori nubifragi e neve e gelo. 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T10:47+0100

2021-11-29T10:47+0100

2021-11-29T10:47+0100

maltempo

meteo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/9965034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd020927e269f5a7d594f2d155443e8.jpg

Si attende l’irruzione di una corrente di gelo polare che porterà neve anche a quote basse e ulteriore pioggia.Per quanto riguarda le piogge non si escludono temporali con bombe d’acqua che scaricheranno in poco tempo fino a 100 mm di pioggia al suolo, spiega all’Adnkronos il fondatore de Il Meteo.it, Antonio Sanò.Le regioni italiane a rischio bombe d’acqua sono il Lazio, la Campania, e ancora Basilicata, Molise, Puglie e infine Sardegna e Sicilia già violentemente colpite negli ultimi mesi da uragani e violente piogge, in quel caso di origine mediterranea.Sull’Appennino è attesa la neve fino a quote anche inferiori ai 500–600 metri.Si attende, inoltre, una forte Bora e un Maestrale sostenuto su tutta l’Italia. Sulle isole maggiori italiane si attendono venti fino a 100 chilometri orari con mareggiate.Al nord è previsto un tempo un po’ più soleggiato ma con temperature inferiori anche allo zero termico. La Val Padana sarà interessata da temperature rigide insieme ai monti circostanti. Si attendono in Pianura Padana le prime gelate, attenzione quindi ai raccolti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maltempo, meteo