https://it.sputniknews.com/20211129/confcommercio-trieste-chiede-lobbligo-vaccino-per-superare-green-pass-13965336.html

Confcommercio Trieste chiede l’obbligo vaccino per superare green pass

Confcommercio Trieste chiede l’obbligo vaccino per superare green pass

Confcommercio Trieste reitera la sua richiesta di obbligo vaccinale con lockdown per i non vaccinati, nel caso in cui ci fossero delle condizioni di contagio... 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T22:06+0100

2021-11-29T22:06+0100

2021-11-29T22:06+0100

vaccino

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/13669026_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_4f586e6076a82e8e74a9c8f734157863.jpg

Confcommercio Trieste lo ha ribadito oggi in occasione dell'entrata in vigore del green pass rafforzato in Friuli Venezia Giulia dove è scattata la zona gialla.Molto spesso "questi Paesi sono solo vie di transito da altre zone, come ad esempio i Balcani, o anche dalla Repubblica Ceca e altre nazioni in cui i contagi sono esplosi incontrollati”, fanno notare.Altre regioni e province autonome limitrofe al Friuli Venezia Giulia, rischiano a breve di entrare in zona gialla come fanno notare i dati di Agenas. La situazione nelle regioni al confine nord orientale dell’Italia è oggettivamente critica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, coronavirus in italia, green pass