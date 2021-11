https://it.sputniknews.com/20211129/come-una-dieta-ricca-di-carboidrati-ti-impedisce-di-perdere-peso-13968934.html

Come una dieta ricca di carboidrati ti impedisce di perdere peso

Come una dieta ricca di carboidrati ti impedisce di perdere peso

Mentre i carboidrati ci forniscono energia e sono parte integrante della nostra dieta, risulta che il loro consumo eccessivo colpisce le aree del cervello che... 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T23:34+0100

2021-11-29T23:34+0100

2021-11-29T23:34+0100

società

medicina

salute

cibo

dieta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/9798887_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c3d0f5d5dadf49924f3824c377aa2e76.jpg

Un team di ricercatori ha fatto luce su come questi nutrienti possono influenzare il mantenimento della perdita di peso. Durante l'esperimento, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi con assunzioni giornaliere di carboidrati rispettivamente del 60%, 40% e 20%. Dopodiché il livello del cosiddetto flusso sanguigno cerebrale regionale nelle aree del cervello responsabili della fame e del senso di sazietà è stato misurato prima di ogni pasto e quattro ore dopo. Va notato che questo non è stato un cambiamento brusco, poiché non c'erano differenze nel flusso sanguigno immediatamente prima e dopo il pasto. Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica The Journal of Nutrition, suggeriscono che potrebbe trattarsi di un fenomeno cronico e che l'aumento del flusso durante una dieta ricca di carboidrati potrebbe essere in grado di influenzare la regione del cervello responsabile della ricompensa e dell'omeostasi (autoregolazione e metabolismo), che impedisce il mantenimento della perdita di peso. I ricercatori ammettono che sono ancora necessari ulteriori studi per scoprire se l'aumento del livello di glucosio nel sangue subito dopo un pasto influisce effettivamente sull'attività cerebrale e se i cambiamenti nel sistema nervoso centrale sono coinvolti nel comportamento e nel dimagrimento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, medicina, salute, cibo, dieta