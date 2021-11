https://it.sputniknews.com/20211129/cnbc-jack-dorsey-pronto-a-lasciare-direzione-di-twitter-13965061.html

Jack Dorsey lascia direzione di Twitter

Jack Dorsey lascia direzione di Twitter

L'imprenditore informatico ha co-fondato la piattaforma di microblogging nel 2006 con Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass. Twitter è diventato uno dei siti... 29.11.2021, Sputnik Italia

Jack Dorsey ha deciso di dimettersi dalla carica di amministratore delegato di Twitter, ha annunciato la società. Sarà sostituito dal direttore del dipartimento di Tecnologia Parag Agrawal. Il consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità la sua candidatura. Dorsey rimarrà membro del consiglio fino alla scadenza del suo mandato nel 2022 ha detto in una riunione con gli azionisti. Le azioni di Twitter sono aumentate di oltre il 12% in seguito all'uscita della notizia, pareggiando quasi la perdita di valore del 14% registrata quest'anno. La piattaforma non ha ancora commentato la notizia. Il Nasdaq ha sospeso le negoziazioni delle azioni di Twitter dopo l'exploit.L'azionista di Twitter, il fondo di investimento Elliott Management, aveva precedentemente tentato di sostituire Dorsey nel 2020, ma in seguito ha raggiunto un accordo con il management della società. Dorsey è stato amministratore delegato sia di Twitter che della società di pagamenti digitali Square, che ha co-fondato nel 2009. Il fondatore di Elliott Management, Il miliardario Paul Singer, si è chiesto se Dorsey dovesse guidare entrambe le società e lo ha invitato a dimettersi, scrive la Cnbc. Non è chiaro chi potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato di Twitter. Twitter non ha commentato la notizia.Parag Agrawal dovrà affrontare una seria sfida: all'inizio di quest'anno Twitter ha dichiarato di voler aumentare il numero di utenti attivi giornalieri monetizzabili dagli oltre 200 milioni che ci sono al momento fino a 315 milioni entro la fine del 2023 e raddoppiare le sue entrate, che secondo Forbes raggiungeranno quest'anno quasi 5 miliardi di dollari.

