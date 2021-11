https://it.sputniknews.com/20211129/biontech-adatta-il-vaccino-contro-il-coronavirus-al-ceppo-omicron-13963276.html

BioNTech adatta il vaccino contro il coronavirus al ceppo Omicron

BioNTech adatta il vaccino contro il coronavirus al ceppo Omicron

BioNTech ha iniziato a lavorare all'adattamento di un vaccino contro il Covid-19 a seguito dell'affioramento del ceppo Omicron. 29.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-29T18:38+0100

2021-11-29T18:38+0100

2021-11-29T18:38+0100

mondo

salute

vaccino

biologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866235_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_330b8c8cf9f0c2867ea033ad4c54a760.jpg

BioNTech ha iniziato a studiare il nuovo ceppo di coronavirus Omicron, oltre a lavorare all'adattamento del suo vaccino nel caso in cui la versione esistente del siero non sia adatta a combattere il nuovo ceppo.In precedenza, l'Organizzazione mondiale della sanità, a seguito di una riunione di emergenza, aveva deciso di classificare come "preoccupante" una nuova variante del coronavirus riscontrata in Sudafrica. Il nuovo ceppo - B.1.1.529 - è stato nominato dall'OMS con la lettera greca Omicron.Lunedì l'OMS ha affermato che il rischio globale globale associato alla diffusione della variante Omicron è valutato come "molto alto", così come la probabilità di un'ulteriore diffusione in tutto il mondo è elevata. Secondo l'organizzazione, fino ad oggi non è stato identificato un solo caso di morte per ceppo Omicron. L'OMS ha aggiunto che la maggior parte dei test diagnostici esistenti è in grado di rilevare il nuovo ceppo.

https://it.sputniknews.com/20211129/variante-omicron-lannuncio-di-moderna-un-nuovo-vaccino-allinizio-del-2022-13961829.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, salute, vaccino, biologia