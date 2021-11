https://it.sputniknews.com/20211129/berlusconi-draghi-un-patrimonio-avanti-con-lui-fino-al-2023-13956971.html

Berlusconi: "Draghi? Un patrimonio, avanti con lui fino al 2023"

In un'intervista al Corriere della Sera l'ex premier ribadisce il proprio sostegno al governo: "Deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario". E sulla variante Omicron dice: "Bisogna accelerare con le terze dosi e convincere gli indecisi".

Sostegno a Draghi fino all’uscita dall’emergenza. Non per “calcoli di convenienza” ma per una questione di responsabilità. Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera, non vuole affrontare il tema dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, ma assicura che il supporto all’attuale premier ci sarà fino al 2023. E che il giudizio sull’operato del governo non si riduce “a piccole tattiche e a calcoli di convenienza”.“Fino ad oggi, - va avanti Berlusconi - obiettivamente, ci stiamo riuscendo. Una volta tanto gli indicatori italiani, sia sanitari che economici, sono migliori di quelli di molti altri Paesi europei”.Ma la fase emergenziale, avverte, “è tutt’altro che conclusa”. “La strada da fare è ancora lunga”, dice parlando del rischio dell’emergere di nuove, varianti, come la Omicron.Secondo l’ex premier bisogna reagire applicando “con il massimo rigore gli strumenti che abbiamo”, e cioè distanziamento, mascherine e vaccini. Al governo, quindi, Forza Italia chiede di “continuare a lavorare con serietà, assicurando la stabilità e l’unità del Paese”, rivendicando l’accoglimento della proposta azzurra di riduzione dell’Irpef e dell’Irap. “Un segnale – dice Berlusconi - che considero molto positivo”.“Dire oggi quale ruolo ricoprirà in futuro – conclude il Cav - è decisamente prematuro, ma l’autorevolezza e l’esperienza di Draghi sono un patrimonio del quale l’Italia deve profittare”.

