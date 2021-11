https://it.sputniknews.com/20211128/violenza-sulle-donne-giornalista-di-toscana-tv-molestata-in-diretta--inaccettabile-13947298.html

Violenza sulle donne, giornalista di Toscana TV molestata in diretta: "È inaccettabile"

La giornalista Greta Beccaglia ha denunciato l'accaduto, definendolo inaccettabile. 28.11.2021, Sputnik Italia

L'Ordine dei giornalisti della Toscana ha denunciato un "episodio gravissimo di molestia nei confronti di una giornalista avvenuta in diretta TV al termine della partita Empoli-Fiorentina.Nella nota, l'organizzazione ha sottolineato che l'accaduto si è consumato "nei giorni in cui è massima l'attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne".Protagonista e vittima di questo bieco incidente, la giornalista di Toscana TV Greta Beccaglia, che è stata molestata da un tifoso, il quale le ha appoggiato la mano sul fondoschiena, mentre la giornalista stava parlando in diretta, collegata dalle vicinanze dello stadio Castellani di Empoli.Il direttore dell'Ordine dei giornalisti toscani Giampaolo Marchini, in tale contesto, ha sottolineato la gravità della situazione, ed in particolare il fatto che "verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore".La notizia è stata anche commentata dalla ex presidente della Camera e deputata Pd Laura Boldri, che sui social ha definito "gravissimo quanto accaduto alla giornalista Greta Baccaglia, a cui va la mia vicinanza".

