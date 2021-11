https://it.sputniknews.com/20211128/variante-omicron-sileri-possibili-nuove-restrizioni-a-livello-ue-e-doppi-tamponi-13945295.html

Variante Omicron, Sileri: “Possibili nuove restrizioni a livello UE e doppi tamponi”

Variante Omicron, Sileri: “Possibili nuove restrizioni a livello UE e doppi tamponi”

Nelle prossime 24-48 ore si valuterà, ma il sottosegretario chiede di aspettare che si sappia di più del nuovo ceppo, soprattutto di capire se elude i vaccini... 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T10:10+0100

2021-11-28T10:10+0100

2021-11-28T10:10+0100

salute

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri chiede di restare calmi, dopo la scoperta del primo caso di variante Omicron in Italia.L’uomo “’è in isolamento” e se non ci saranno contagiati tra i suoi contatti e nel volo di rientro dal Mozambico “non avremo ripercussioni”.“È presto per essere preoccupati”, dice a La Stampa, bisognerà capire se elude i vaccini, in quel caso “sarà un problema serio”.Per Sileri, un punto cruciale è capire se tra i ricoverati ci sono vaccinati, “nel caso, dovremo aspettare tre mesi per riprogrammare i vaccini, ma è verosimile che un certo grado di protezione ci sia”.Le nuove misure di contenimento nell’UEIntanto, dopo aver bloccato i voli dall’Africa meridionale, si attendono nuove misure per una strategia a livello europeo.

https://it.sputniknews.com/20211127/variante-omicron-caso-sospetto-in-campania-isolato-un-positivo-di-ritorno-dal-sud-africa-13943837.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

salute, coronavirus in italia