Variante Omicron, Sala: "Preoccupazione c'è, ma Milano è vaccinata al 91%"

Il sindaco di Milano esclude nuove misure di lockdown per la diffusione della nuova variante Covid: "verrebbero comunque dopo la prevenzione". 28.11.2021, Sputnik Italia

"La preoccupazione" per la variante Omicron "c'è, non ha senso negarlo", ma Milano si "è vaccinata con una percentuale molto sopra la media nazionale, oltre il 91%". Beppe Sala, in un'intervista a La Stampa, tranquillizza sull'allarme provocato dalla mutazione B.1.1.259 del virus Sars-Cov-2 e su eventuali nuovi lockdown a ridosso del Natale. In merito alle prossime regionali in Lombardia, Sala non esclude una ricandidatura di Attilio Fontana."Se lo facesse - osserva - metterebbe d'accordo tutti". In alternativa fa il nome di Letizia Moratti, ma con qualche dubbio. "Non so - chiarisce - quanto la sua candidatura sarebbe gradita a tutto il centrodestra". Quanto all'ipotesi di un grande centro nel quadro politico nazionale, Sala non è convinto da né dall'ipotesi Giorgetti-Calenda né Letta-Conte. Infine risponde ad una domanda sulla disponibilità data da Torino ad ospitare alcune gare della prossima edizione delle olimpiadi invernali. "Torino ha avuto la sua occasione. L'amministrazione ha pensato di non andare avanti con il progetto. A questo punto, che è avanzato in termini di progettazione e sta passando a fase realizzativa, non vedo perché si debba cambiare governance e organizzazione", la replica di Sala.

