Variante Omicron, paziente zero italiano: "Soddisfatto di essermi vaccinato"

Variante Omicron, paziente zero italiano: "Soddisfatto di essermi vaccinato"

Parla il primo paziente italiano contagiato con la variante Omega. Vaccinato con entrambe le dosi è paucisintomatico e in isolamento. 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T23:29+0100

2021-11-28T23:29+0100

2021-11-28T23:29+0100

coronavirus in italia

"Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia". Lo ha detto al giornale radio Rai è il paziente zero italiano della variante Omicron. "Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo lieve", aggiunge il manager di 55 anni, residente a Caserta, in una lettera in cui ricostruisce tutti i suoi spostamenti. Il dirigente conferma il rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale e di barriera individuale durante il tragitto. Solo giunto a San Milanese per le visite mediche programmate aziendali un nuovo test PCR ha avuto un riscontro positivo. Il 55enne fa sapere di essere in isolamento e monitorato in maniera assidua da medici e autorità sanitarie.Il direttore dell'Asl di Caserta, Ferdinando Russo, conferma: "non ha quasi più sintomi mentre il resto della famiglia non li ha mai avuti".

