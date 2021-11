Variante Omicron, Locatelli: "Rapida nella diffusione, potrebbe ridurre l'efficacia dei vaccini"

https://it.sputniknews.com/20211128/variante-omicron-locatelli-rapida-nella-diffusione-potrebbe-ridurre-lefficacia-dei-vaccini-13948966.html

La variante Omicron è "rapida nella diffusione" ma non sappiamo ancora se ha "maggiore capacità di sviluppare malattia grave" o ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in un'intervista al Corriere, invita alla prudenza: "l'attenzione deve essere mantenuta al livello più elevato"La possibilità che, per via delle sue molteplici mutazioni (oltre 30) sulla Spike), la nuova variante B.1.1.259 possa sfuggire ai vaccini è "la domanda cruciale", spiega Locatelli, ma "solo ulteriori valutazioni ci daranno una risposta fondata sull'evidenza". La risposta del governoLocatelli approva il provvedimento adottato dal ministro Speranza, ed in seguito degli altri ministri Ue, di bloccare tempestivamente accessi e voli dagli 8 Paesi interessati dai contagi, così come le decisione del governo "sono certamente di straordinaria utilità per la posizione di vantaggio che l'Italia ha rispetto ad realtà e personalmente, che ne vedremo presto i benefici". Vaccino per i bambiniResta il nodo della vaccinazione pediatrica, dopo il boom di contagi nella fascia d'età fra i 6 e gli 11 anni. L'esperto invita dunque alla vaccinazione dei più piccoli per "tutelare la loro salute, per favorire la loro frequenza scolastica e per tutelare le attività sociali, ludiche e ricreazione, la cui privazione ha un impatto negativo sullo sviluppo". Dopo l'ok di Ema Locatelli ritiene che i vaccini pediatrici saranno disponibili qualche giorno prima di Natale.

