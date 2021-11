https://it.sputniknews.com/20211128/variante-omicron-la-prima-immagine-del-modello-dai-ricercatori-del-bambino-gesu-di-roma-13947056.html

Variante Omicron, la prima immagine del modello dai ricercatori del Bambino Gesù di Roma

Variante Omicron, la prima immagine del modello dai ricercatori del Bambino Gesù di Roma

L’immagine del modello del virus mostra le aree e la loro variabilità, ma non dimostra che le mutazioni sono più pericolose, per gli esperti serviranno... 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T09:46+0100

2021-11-28T09:46+0100

2021-11-28T09:46+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/13947428_0:1:701:395_1920x0_80_0_0_f62d47435986caf679baa4bd7ebb9dbe.jpg

Arriva dai laboratori di ricerca dell’ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù la prima “foto” al mondo della variante Omicron del coronavirus.Il modello, messo a confronto con quello della variante Delta, attualmente la più diffusa, è stato realizzato dall'area di ricerca di Medicina Multimodale del Bambino Gesù (coordinata dal professor Carlo Federico Perno), con la diretta supervisione della professoressa Claudia Alteri (in collaborazione con l'Università Statale di Milano), da Valentino Costabile, Rossana Scutari, e Luna Colagrossi.Le mutazioni e la diversa variabilitàNel modello, i pallini rossi indicano le aree ad altissima variabilità, quelli arancioni ad alta variabilità, quelli gialli a media variabilità, quelli verdi a bassa, mentre quelli celesti a scarsa variabilità. La zona grigia è quella che non varia.Questo non significa, in automatico, che tali variazioni siano più pericolose, semplicemente che il virus si è ulteriormente adattato alla specie umana, generando un'ulteriore variante.Il nuovo ceppo ancora da studiareL'Oms ha invitato a mantenere la calma sulla nuova variante, che fa paura a governi e mercati.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong.In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio, con altri contagi successivamente rilevati anche in Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca e, da ultimo, in Italia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia