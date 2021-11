https://it.sputniknews.com/20211128/variante-omicron-capua-arriveranno-altre-mutazioni-non-e-detto-che-questa-sia-la-peggiore-13946540.html

Variante Omicron, Capua: “Arriveranno altre mutazioni, non è detto che questa sia la peggiore”

Variante Omicron, Capua: “Arriveranno altre mutazioni, non è detto che questa sia la peggiore”

La virologa avverte: prima di terrorizzare le persone, bisogna analizzare e fare molte valutazioni. E l’unico strumento valido resta il vaccino. 28.11.2021, Sputnik Italia

“Questo virus non andrà via, l’ho ripetuto, anche con grande frustrazione e dispiacere, ma è cosi. Non c’è nulla di sorprendente in quello che sta accadendo” e “non capisco la sorpresa”, dice in un’intervista a La Stampa la virologa Ilaria Capua, che dirige l’One Health Center dell'università della Florida, parlando della variante Omicron.Per questo, ammonisce Capua, “prima di terrorizzare le persone e di far partire l’allarme che percepisco, bisogna analizzare Omicron e fare molte valutazioni. Gli europei devono rendersi conto che l’unico strumento di cui disponiamo è il vaccino”.Restare ancorati alle certezze: immunizzazioni e protezionePer la virologa, “l’ansia e la paura non servono a niente”.Adesso bisogna puntare su quello che è già noto e conosciuto: “Rispettare le distanze di sicurezza, evitare i luoghi affollati senza protezione, soprattutto se non si è vaccinati, non stare tutti appiccicati, e alzare il più possibile il muro della vaccinazione”.In particolare da parte di alcuni leader del mondo Occidentale, che “hanno avuto atteggiamento negazionista e questo ha influenzato l’opinione dei loro elettori. Negli Stati Uniti tante persone credono ancora che il Covid non esista”.

