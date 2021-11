Vaccinazioni Covid, in Italia oltre 45,5 milioni di persone immunizzate

https://it.sputniknews.com/20211128/vaccinazioni-covid-in-italia-oltre-455-milioni-di-persone-immunizzate-13949600.html

28.11.2021

In Italia sono 45.610.089 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid e 47.124.390 quelle che hanno effettuato almeno una dose, mentre le terze dosi sono a quota 5.791.668. Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, che precisa come le somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale siano 95.412.569. Nel documento si evidenzia inoltre che "rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 91% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all'81% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati". Nel caso di malattia con sintomi severi, si afferma inoltre che "la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di sei mesi risulta minore", dal momento che si "una decrescita dell'efficacia vaccinale di circa 10 punti percentuali, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 91,6%, mentre risulta pari all'80,9% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi, rispetto ai non vaccinati".

