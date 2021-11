https://it.sputniknews.com/20211128/terremoto-di-magnitudo-73-colpisce-il-peru-13948855.html

Terremoto di magnitudo 7,3 colpisce il Perù: danni a edifici e monumenti

Finora non ci sono state segnalazioni di danni o vittime causate dal terremoto. 28.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC), un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito la parte settentrionale del Perù, a soli 45 chilometri a nord della città di Barranca. L'ipocentro della scossa è stato localizzato a una profondità di 80 chilometri.Al momento non è stato diramato alcun allarme tsunami a seguito del sisma, né sono state segnalate eventuali vittime dovute al sisma.Il tremore avrebbe tuttavia causato gravi danni a edifici di varie località, e anche la distruzione di almeno un monumento storico: la torre del tempio coloniale di Jalca Grande, nella provincia di Condorcanqui del dipartimento di Amazonas.Il Perù si trova in un'area sismicamente attiva conosciuta come l'Anello di Fuoco, che è regolarmente colpita da potenti terremoti ed eruzioni vulcaniche dovute al movimento delle placche tettoniche.

