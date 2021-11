https://it.sputniknews.com/20211128/tempesta-arwen-sferza-il-regno-unito-3-morti-e-240000-persone-senza-corrente-elettrica-13950773.html

Tempesta Arwen sferza il Regno Unito: 3 morti e 240.000 persone senza corrente elettrica

L'allerta meteo verrà revocata nella tarda serata di domenica. 28.11.2021, Sputnik Italia

Una terza persona è morta nel Regno Unito dopo che diverse zone del Paese sono state colpite dalla tempesta Arwen. Un uomo di 35 anni nell'Aberdeenshire, in Scozia, è stato schiacciato da un albero. Sabato, un preside di una scuola nell'Irlanda del Nord era morto dopo che un albero era caduto sulla sua auto e un altro uomo era morto in Inghilterra.Arwen ha causato gravi interruzioni di corrente in tutto il paese. Secondo il distributore di elettricità Northern Powergrid, 240.000 residenti sono rimasti senza elettricità nel nord-est e nello Yorkshire. Il Met Office, l'agenzia meteorologica britanncia, ha invitato tutti i residenti a rimanere a casa e viaggiare solo se strettamente necessario, chiedendo alle persone di "stare lontano dalla costa poiché onde e detriti possono costituire un pericolo per la vita".

