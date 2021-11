https://it.sputniknews.com/20211128/statali-brunetta-cambio-di-sangue-delle-pa-stipendi-piu-alti-per-fare-concorrenza-ai-privati-13947675.html

Statali, Brunetta: "Cambio di sangue delle PA, stipendi più alti per fare concorrenza ai privati"

Reclutamenti più veloci, progressioni di carriera più fluide, nuovi contratti, vaste campagne di formazione, retribuzioni più alte: queste le novità annunciate... 28.11.2021, Sputnik Italia

"Sono ottimista, in cinque anni faremo un cambio del sangue della Pa". Il ministro Renato Brunetta, in un'intervista al Messaggero, parla dell'impatto a livello globale della pandemia sul mercato del lavoro e dei piani del settore pubblico per competere con il privato nel reclutamento di lavoratori specializzati.Brunetta mette a fuoco una discrepanza tra la domanda crescente di lavoro delle imprese e l'offerta dei lavoratori, che è, invece, rimasta stabile. Il disequilibrio sul mercato sul lavoro è un fenomeno globale, legato alla pandemia, che spinge ad un aumento dei salari e impone un cambiamento del paradigma nel settore pubblico, facilitato dal Pnrr.Per facilitare l'incontro fra domanda e offerta, il ministro annuncia un portale con una mappa digitale e continuamente aggiornata delle opportunità nelle singole amministrazioni italiane, per garantire una modalità più efficiente per le candidature.Il fattore di attrazione sarà garantito, inoltre, dalle assunzioni, che arriveranno dopo 100 giorni, e dalla digitalizzazione."Già da oggi - sottolinea - un giovane che partecipa a un concorso si rende conto che l'aria è cambiata: tutto digitale, via carta e penna".Inoltre, ci sarà una riserva del 40% nei concorsi pubblici per chi ha un'esperienza di lavoro a termine nell'ambito del Pnrr.Lavoro in presenza e a distanzaSul lavoro in presenza, tornato ad essere la modalità ordinaria per la Pa, afferma che è stato abbandonato lo "smart working fai-da-te" e si sta disegnando "un vero lavoro agile", con nuove regole contrattuali, organizzative e volto al consumatore.Tra le novità, Brunetta annovera l'abbandono di dispositivi personali per piattaforme sicure e l'adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao).CovidSulla situazione sanitaria in Italia, Brunetta mostra una visione ottimista e frena le preoccupazioni per la nuova variante isolata in Africa australe."Siamo nella condizione migliore dal punto di vista sanitario per prendere tutte le decisioni necessarie. - osserva - Il governo, in accordo con tutti gli Stati europei, ha già bloccato per precauzione i voli da diversi Stati africani. Ma della variante Omicron si sa ancora poco, non si può già dire che è più pericolosa o che buca i vaccini".

italia