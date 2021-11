https://it.sputniknews.com/20211128/reddito-di-cittadinanza-berlusconi-la-revisione-e-stata-un-compromesso-ragionevole-13951652.html

Reddito di cittadinanza, Berlusconi: “La revisione è stata un compromesso ragionevole”

Reddito di cittadinanza, Berlusconi: "La revisione è stata un compromesso ragionevole"

Il leader di Forza Italia promuove la riforma della misura bandiera dei M5S e ammette che “il tema della povertà è oggettivo in Italia”. Servono strumenti di... 28.11.2021, Sputnik Italia

La soluzione mediana trovata per modificare il Reddito di cittadinanza all’interno del governo trova il sostegno di Silvio Berlusconi che parlando in un incontro con i capigruppo, Forza Italia Giovani e con il coordinatore nazionale a villa Gernetto ha toccato il tema.L’ex premier ha parlato soprattutto della situazione dei giovani “in attesa di occupazione”, che senza un lavoro “continuano a gravare su famiglie già vicine alla soglia di povertà”.Serve un’integrazione al redditoIl Cavaliere ha quindi ribadito che nessuno deve rimanere indietro e per farlo servono strumenti di integrazione del reddito ma prima di tutto la crescita che crea posti di lavoro.Forza Italia resta baluardo delle “ragioni di chi fa impresa e di chi lavora, perché la ripresa del paese cammina sulle gambe delle aziende e dei lavoratori”.

