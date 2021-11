https://it.sputniknews.com/20211128/paesi-bassi-variante-omicron-in-13-passeggeri-sui-61-positivi-al-covid-arrivati-dal-sudafrica-13950624.html

Paesi Bassi, variante Omicron in 13 passeggeri sui 61 positivi al COVID arrivati dal Sudafrica

Paesi Bassi, variante Omicron in 13 passeggeri sui 61 positivi al COVID arrivati dal Sudafrica

Le autorità sanitarie olandesi hanno dichiarato di aver rilevato almeno 13 casi di contagio dal nuovo ceppo del COVID-19 denominato Omicron tra i passeggeri... 28.11.2021, Sputnik Italia

L'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente dei Paesi Bassi ha annunciato di aver identificato 13 casi relativi al nuovo ceppo del coronavirus, affermando che le verifiche sono ancora in corso e potrebbero comparire conferme di nuovi casi dello stesso ceppo.Le autorità del Paese hanno avviato le ricerche per verificare la presenza della nuova variante tra i passeggeri arrivati ad Amsterdam venerdì con i voli dal Sudafrica, che hanno ricevuto un risultato positivo al COVID-19. Sono 61 le persone risultate positive su quasi 600 viaggiatori arrivati dal paese africano.Le autorità sanitarie esortano i viaggiatori che arrivano nel Paese dall'Africa meridionale di fare il tampone "il prima possibile".La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'OMS e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.

