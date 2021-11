https://it.sputniknews.com/20211128/omicron-von-der-leyen-parla-dellopzione-aggiornamento-vaccino-pfizer-una-corsa-contro-il-tempo-13951933.html

Omicron, von der Leyen parla dell'opzione aggiornamento vaccino Pfizer: "una corsa contro il tempo"

Omicron, von der Leyen parla dell'opzione aggiornamento vaccino Pfizer: "una corsa contro il tempo"

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato che ci vorranno due-tre settimane per studiare la nuova variante del coronavirus con... 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T18:11+0100

2021-11-28T18:11+0100

2021-11-28T18:11+0100

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10454366_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8f89183d9d1bb56162723ff07c349efc.jpg

Il capo dell'esecutivo europeo ha parlato del nuovo ceppo nel corso della sua visita a Riga, in Lettonia. Ha osservato che nel caso in cui si rivelerà pericoloso, sarà necessario aggiornare i vaccini e in questo caso l'UE si avvarrà della clausola nel contratto con Pfizer e BioNTech, secondo la quale queste ultime dovranno adeguare i vaccini anti-COVID in 100 giorni.Nel contesto dell'emergere della nuova variante per l'Unione Europea, tra le misure principali resteranno il restringimento della cerchia dei contatti e la vaccinazione, ha aggiunto.Per quanto riguarda il vaccino, ha sottolineato che c'è la possibilità di modificare il preparato per far fronte alla nuova variante.Lo scorso venerdì l'OMS, a seguito di una riunione di emergenza del gruppo consultivo tecnico sull'evoluzione dei virus, ha annunciato che il nuovo ceppo di coronavirus B.1.1.529, rilevato in Sudafrica, è stato classificato come preoccupante ed è stato battezzato con la lettera greca Omicron.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo