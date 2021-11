https://it.sputniknews.com/20211128/omicron-galli-terza-dose-serve-piu-di-prima-13951284.html

Omicron, Galli: "Terza dose serve più di prima"

Omicron, Galli: "Terza dose serve più di prima"

Per il virologo la situazione è di "legittimo allarme" ma non di allarmismo e solo nei prossimi giorni sarà possibile capire se è necessaria una nuova stretta. 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T19:44+0100

2021-11-28T19:44+0100

2021-11-28T19:44+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10408484_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_de675482ae1147405b2c1144d1e9b4a2.jpg

"La terza dose serve ancora di più". Lo ha detto ad Ansa Massimo Galli, Professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università degli Studi di Milano, a margine del Congresso SIMIT in corso a Milano dedicato alla pandemia."Non abbiamo certezza di quanto la variante possa bucare il vaccino" ma in ogni caso la terza dose "incrementa la stimolazione della risposta", spiega Galli che porta come esempio il primo caso di contagio italiano per variante Omicron. Galli non ritiene ci siano ancora elementi tali per cambiare il piano di vaccinazione e solo "nei prossimi giorni - avverte - si capirà se variare qualcosa o se prevedere nuove misure di contenimento". La situazione è di "legittimo allarme, ma non di allarmismo". La variante OmicronLa nuova variante Omicron del virus Sars-Cov-2 ha messo in allarme l'Oms e diversi Paesi, oltre ai mercati finanziari di tutto il mondo, per l'alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, che potrebbero rendere il nuovo ceppo più resistente ai vaccini.Non è ancora chiaro se le caratteristiche della nuova mutazione possano offrire al virus un vantaggio in termini di maggiore capacità di contagio o di aggirare la protezione del vaccino.Il nuovo ceppo è stato scoperto in piccoli focolai in Sudafrica, Botswana e Hong Kong. In Europa, il primo caso di contagio relativo alla nuova variante è stato invece individuato in Belgio.L'allarme per la nuova variante ha spinto diversi Paesi europei, l'Italia fra i primi, a bloccare i voli provenienti dal Sudafrica e da altri 6 Stati dell'Africa meridionale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia