https://it.sputniknews.com/20211128/nucleare-iraniano-domani-a-vienna-ripartono-i-colloqui-multilaterali-13946721.html

Nucleare iraniano, domani a Vienna ripartono i colloqui multilaterali

Nucleare iraniano, domani a Vienna ripartono i colloqui multilaterali

Al momento, il clima generale sul buon esito delle trattative e il raggiungimento di una nuova quadra sembrerebbe piuttosto pessimistico. 28.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-28T13:10+0100

2021-11-28T13:10+0100

2021-11-28T13:10+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/69/56/695627_0:0:4080:2296_1920x0_80_0_0_f37afcf6891adbf49618bb840af16e51.jpg

Dopo oltre cinque mesi, riprendono domani a Vienna i colloqui sul nucleare iraniano tra Teheran e i sei Paesi che firmarono il Trattato del 2015, ovvero Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito e Germania.La Repubblica islamica, da parte sua, ha ribadito la propria volontà ad andare avanti con il programma nucleare e ha criticato l'Agenzia nucleare ONU, accusandola di parzialità.Teheran, inoltre, esige l'annullamento completo di tutte le sanzioni imposte dai Paesi occidentali.I Paesi del gruppo 5+1, invece, vorrebbero cercare di far ripartire i negoziati da dove si erano fermati, pur con due grosse incognite.L'altra, invece, è costituita dalla volontà del presidente americano Biden, il quale, come scrive Politico, sarebbe pronto ad abbandonare i negoziati, se il dialogo non dovesse ottenere dei progressi.Il JCPOAIl Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea. L'accordo prevedeva la revoca delle sanzioni nei confronti dell'Iran, in cambio di restrizioni al programma nucleare iraniano, come garanzia che Teheran non avrebbe ottenuto armi nucleari.Nel maggio 2018, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale di Washington dal JCPOA, reimponendo anche sanzioni economiche all'Iran.Esattamente un anno dopo, la Repubblica islamica ha annunciato che avrebbe gradualmente smesso di rispettare gli obblighi del JCPOA, compresi quelli relativi all'arricchimento dell'uranio.Lo scorso 20 giugno si è concluso il sesto giro di negoziati. Per alcuni mesi le parti non sono riuscite a decidersi sulla seguente serie di incontri, ma, lo scorso 3 novembre, Teheran e Bruxelles hanno annunciato di aver concordato una data.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo