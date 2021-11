https://it.sputniknews.com/20211128/m5s-convocata-lassemblea-degli-iscritti-il-voto-per-destinare-le-restituzioni-e-il-2x1000-13951093.html

M5S, convocata l'assemblea degli iscritti: il voto per destinare le restituzioni e il 2X1000

Gli attivisti iscritti al movimento sono chiamati a votare per decidere l'iscrizione al registro Partiti che permette l'accesso al 2X1000. 28.11.2021, Sputnik Italia

E' convocata per domani 29 novembre a mezzogiorno, fino alla stessa ora del giorno successivo, l'assemblea on line degli iscritti al M5S. Gli attivisti saranno chiamati a votare per decidere l'iscrizione del movimento al registro dei Partiti, un passo che permetterà l'accesso al 2X1000. Lo si apprende da una nota ufficiale del M5S, condivisa sui social.Inoltre si voterà per stabilire dove destinare le indennità restituite dai portavoce nazionali. Su quest'ultimo punto si spiega: "I portavoce del Movimento 5 Stelle si riducono autonomamente l’indennità per restituirla alla collettività. Fino ad oggi sono stati restituiti oltre 100 milioni di euro e continueremo a farlo. Gli iscritti sono chiamati a decidere sulla destinazione della somma di 4.000.000 euro (quattromilioni/euro) delle restituzioni dei portavoce nazionali".I soggetti indicati dai gruppi parlamentari sono: Gli attivisti potranno scegliere fino a due preferenze e gli importi stanziati verranno suddivisi fra i soggetti indicati in maniera proporzionale alle preferenze ricevute.

