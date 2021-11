https://it.sputniknews.com/20211128/isole-salomone-il-premier-sogavare-proteste-orchestrate-per-farmi-dimettere-13947778.html

Isole Salomone, il premier Sogavare: "Proteste orchestrate per farmi dimettere"

Isole Salomone, il premier Sogavare: "Proteste orchestrate per farmi dimettere"

Per circa tre giorni le Salomone sono state sotto scacco di forti proteste e manifestazioni contro il governo attualmente in carica. 28.11.2021, Sputnik Italia

"È fin troppo chiaro che i recenti avvenimenti sono stati pianificati e orchestrati per farmi dimettere dalle mie funzioni di primo ministro per ragioni senza fondamento".Ad affermarlo, in un recente intervento alla TV nazionale, è il premier delle Isole Salomone Manasseh Sogavare.Secondo il premier, le recenti proteste e i disordini, che per oltre tre giorni hanno interessato il piccolo Paese del Pacifico, avrebbero avuto come scopo quello di destituirlo.In precedenza, il primo ministro delle Isole Salomone Manasseh Sogavare aveva accusato le potenze straniere di alimentare le manifestazioni di massa, affermando che alcuni paesi non vogliono che il paese insulare abbia legami con Pechino.I primi disordini nelle Isole Salomone sono stati registrati mercoledì, durante le manifestazioni a Honiara, con la richiesta delle dimissioni di Sogavare, accusato dai manifestanti di non aver adempiuto alle promesse elettorali, specie dal punto di vista dell'edificazione di nuove infrastrutture.Le Isole Salomone hanno chiesto al governo australiano di aiutare a fronteggiare i disordini, che hanno provocato la morte di tre persone, 100 persone sono state fermate.

